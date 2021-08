Egyptische regering legaliseert 76 christelijke kerken en gebouwen

Egyptische christenen in een kerk in Cairo.

Caïro

Volgens het kerkelijke persagentschap Fides betreft het 27 kerken en 49 bijbehorende gebouwen. Sinds 2016 buigt een speciale commissie zich over niet-erkende kerkgebouwen om deze alsnog een officiële status te geven in het in overgrote meerderheid door moslims bewoonde land.

Inmiddels hebben 1958 gebouwen een dergelijke erkenning met terugwerkende kracht gekregen. De wet die dit mogelijk maakt werd in augustus 2016 door het Egyptische parlement aangenomen. De commissie die de gebouwen beoordeelt is inmiddels twintig keer bij elkaar gekomen. Afgelopen 12 april werden nog 82 kerkelijke gebouwen gelegaliseerd.

Het betreft gebouwen die zijn gebouwd voordat de nieuwe wet op christelijke kerkgebouwen van kracht werd. Zij wer..

