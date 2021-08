Pauselijke commissie over vrouwelijke diakens na twee jaar voor het eerst bijeen

Rome

De eerste ontmoeting van deze nieuwe commissie is bijna twee jaar lang uitgesteld wegens de coronapandemie. De commissie zal vanaf 13 september een week lang in Rome vergaderen, meldt het Britse katholieke weekblad The Tablet.

Dit is de tweede commissie die door paus is opgericht om te praten over de mogelijkheid van vrouwelijke diakens. Een eerste commissie, wiens opdracht het was om in de kerkgeschiedenis te kijken welke opdrachten vrouwelijke diakens ooit hebben gehad en in hoeverre zij gelijkwaardig waren aan mannelijke diakens, wist in 2019 na drie jaar vergaderen niet tot een eensluidend oordeel te komen.

De huidige commissie is het gevolg van de bisschoppensynode over de Amazone, die de paus uitdrukkelijk vroeg o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .