Vaticaan ‘onderhandelt met taliban over luchtbrug voor vluchtelingen’

Het Vaticaan onderhandelt momenteel met de taliban over de instelling van humanitaire corridors die vluchtelingen moeten helpen om veilig te vluchten. Dat meldt de Italiaanse krant Il Tempo.

Rome

Volgens de krant vinden de onderhandelingen plaats via bemiddeling van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De krant spreekt over een ‘onverwacht geopend communicatiekanaal’. Namens paus Franciscus zouden de Congregatie voor de Oosterse Kerken en het Vaticaanse Staatssecretariaat, dat de contacten met anders staten onderhoudt, de onderhandelingen voeren.

De doorgaans goed geïnformeerde journalist Luigi Bisignani levert in de krant geen bewijzen, maar beroept zich op gouvernementele en parlementaire bronnen. Er is ook geen bevestiging van het nieuws van de zijde van het Vaticaan, de Turkse regering of de taliban. Maar ook geen ontkenning.

De Heilige Stoel heeft weliswaar geen diplomatieke betrekkingen met Afghanistan, maa..

