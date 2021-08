Hoeveel ‘kerk’ kan de Katholieke Kerk buiten zichzelf (h)erkennen?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: vallen de ‘kerk van Christus’ en de Rooms-Katholieke Kerk samen?

Over welk woord hebben we het?

Het gaat over twee Latijnse woordjes: subsistit in. Zij staan in een belangrijke tekst die door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), een belangrijk vernieuwingsconcilie in de Rooms-Katholieke Kerk, werd aangenomen. ‘Deze twee woorden zullen stromen van inkt doen vloeien’, schreef de Belgische theoloog Gérard Philips in 1966. Hij was de belangrijkste ghostwriter van de dogmatische constitutie Lumen Gentium, een document waarover door de vernieuwingsgezinde meerderheid van het concilie en de behoudende minderheid hard werd gevochten.

Voor het eerst in de kerkgeschiedenis werkte een concilie een theologische kerkleer uit. Dat gebeurde vanuit de vernieuwde inzichten uit de bijbelwetenschappen, de herontdekt..

