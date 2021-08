Laatste katholieke priester in Afghanistan in door Taliban ingenomen Italiaanse ambassade

Alle rooms-katholieke geestelijken hebben Afghanistan verlaten. Behalve de priester die dienst doet in de enige toegestane christelijke kerk van het land: de kapel op het terrein van de Italiaanse ambassade in Kabul. Maar deze is inmiddels ook in handen van de taliban gevallen.

De rooms-katholieke kapel op het terrein van de Italiaanse ambassade in Kabul. (beeld Ambasciata d'Italia Kabul)

Kabul

‘We zijn nog steeds hier, maar de situatie staat het me niet toe interviews te geven’, schreef pater Gianni Scalese woensdag in een e-mail naar de Italiaanse krant Corriere di Bologna. Afgelopen maandag vroeg hij nog op de website van het Italiaanse aartsbisdom Bologna, waar hij eerder pastoraal werkzaam was, om gebed voor Afghanistan en de burgers van het land.

Donderdag vierde de Italiaan bovendien zijn 66e verjaardag. In november 2014 werd Scalese door paus Franciscus benoemd tot leider van de katholieke presentie in Afghanistan. Twee kleine religieuze gemeenschappen maakten ook deel uit van de piepkleine katholieke kerk in Afghanistan: twee jezuïeten en vier zusters van Moeder Teresa.

