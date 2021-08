Paus in tv-reclame: inenting tegen corona is ‘een daad van liefde’

In een mede door een non-profitorganisatie gerealiseerde reclamecampagne roept paus Franciscus Noord- en Zuid-Amerikanen op zich te laten inenten tegen het coronavirus. ‘Elk van ons kan zo zijn of haar kleine daad van liefde verrichten: hoe klein een daad van liefde ook is, liefde is altijd groots’.

Rome

‘Dankzij Gods genade en de arbeid van velen hebben we nu vaccins om ons tegen het coronavirus te beschermen’, zegt Franciscus in de video, die woensdag werd gelanceerd. Vaccins ‘geven hoop dat de pandemie ten einde zal komen, maar alleen als zij voor allen beschikbaar zijn en we zullen samenwerken’.

Vaccinatie is volgens de Argentijnse paus ‘een daad van liefde’. Dat geldt eveneens als je anderen helpt om het vaccin te krijgen. Vaccinatie heeft te maken met ‘liefde voor jezelf, voor je familie en vrienden en voor alle volkeren’, zegt Franciscus in het filmpje in zijn Spaanse moedertaal.

‘Liefde is ook sociaal en politiek’, voegt hij eraan toe, want zij komt tot uitdrukking door ‘kleine, individuele handelingen die samen..

