Braziliaanse bisschop treedt af na uitlekken erotische video

Bisschop Tomé Ferreira da Silva van het Braziliaanse bisdom Rio Preto is afgetreden nadat eind vorige week een erotische video van de geestelijke uitlekte.

Brasilia

Op de uitgelekte 1 minuut en 20 seconden durende video, die op sociale media werd gedeeld, is de 60-jarige bisschop naakt in beeld te zien. Het betreft een videogesprek met een andere man. Volgens de lokale krant Diário da Região vermoedt de bisschop dat zijn telefoon is gehackt.

De gemonteerde video begint met beelden van de bisschop met mijter en liturgische kleding, alvorens de erotische beelden te zien zijn. Paus Franciscus aanvaarde het ontslag van de bisschop woensdag. <

