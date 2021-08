Sant’Egidio en protestantse kerken willen luchtbrug voor Afghaanse vluchtelingen

Rome

‘Sinds meer dan tien jaar maken wij, katholieken en protestanten, samen luchtbruggen vanuit Libanon mogelijk’, schrijven Sant’Egidio, de Waldenzenkerk en de Italiaanse federatie van protestantse kerken aan de Europese en Italiaanse autoriteiten. Zo kwamen inmiddels meerdere honderden vluchtelingen uit met name Syrië en Irak veilig naar Europa zonder in handen van mensensmokkelaars te vallen of een verdrinkingsdood te riskeren.

Dankzij een nieuw akkoord met de Italiaanse overheid ‘hebben we een nieuwe humanitaire luchtbrug geopend voor tweehonderd vluchtelingen uit detentiecentra in Libië en de evacuatie van driehonderd anderen’, schrijven zij verder.

Dankzij hun ervaring kunnen zij ook Afghanen die hun land ontvluchten helpen..

