Kardinaal uit Sri Lanka: regering nalatig bij waarheidsvinding bomaanslagen

Colombo

Het aartsbisdom Colombo publiceerde een stevige verklaring op zijn internetsite. ‘Het is duidelijk dat de regering geen interesse heeft de waarheid over de aanslagen boven water te krijgen, slechts probeert deze toe te dekken en haar handen in onschuld wil wassen’. Bij de aanslagen op Paaszondag 2019 op twee rooms-katholieke kerken, één evangelische kerk en drie hotels kwamen 279 mensen om het leven.

Het aartsbisdom reageert daarmee op een brief die kardinaal Ranjith van president Gotabaya Rajapaksa ontving. Deze brief was een antwoord op een eerdere, negentien pagina’s tellende brief die de katholieke bisschoppen van Sri Lanka hem uit naam van de slachtoffers hadden gestuurd. Daarin vroegen zij onder meer om actie tegen ..

