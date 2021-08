Indiase priesters willen niet met rug naar volk de mis vieren en schrijven paus Franciscus

New Delhi

De Syro-Malabar-Katholieke Kerk is een Indiase katholieke kerk met een eigen liturgie. Zij telt meer dan vier miljoen leden. In delen van deze kerk is het gebruikelijk dat de priester met het gezicht naar de gelovigen voorgaat in de eucharistie, zoals dat ook in de Latijnse kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie vrijwel overal gebruikelijk is geworden.

De voorgestelde uniformisering wil alleen de georiënteerde vierwijze toestaan. Verschillende liturgische tradities leidden tot spanningen binnen de kerk en paus Franciscus prees afgelopen juli deze geüniformiseerde liturgie in een brief aan. De plannen moeten door de online gehouden synode van de kerk, die maandag werd geopend en tot 24 augustus zal duren, aangenomen worden.

De..

