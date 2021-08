Eerste katholieke theologische faculteit van Syrië opent in de herfst

Komende herfst opent in de Syrische hoofdstad Damascus de eerste rooms-katholieke faculteit van het land. De toestemming daarvoor werd in mei 2019 door president Bashar al-Assad gegeven.

Damascus

De collegezalen in het Grieks-katholieke patriarchaat in de wijk Bab-Charki worden komend weekend ingewijd. Op 1 oktober zullen dan ongeveer negentig vrouwelijke en mannelijke, katholieke en orthodoxe studenten aan de faculteit met hun studie beginnen. De faculteit telt 25 docenten.

De melkitische patriarch Youssef Absi is de rector van de nieuwe faculteit, waaraan al sinds 2002 voorbereidend werd gewerkt. De Grieks-katholieke kerk - een met Rome verbonden oosterse kerk met eigen liturgie en kerkelijk recht - had in het Midden-Oosten, behalve in Libanon, geen enkel ander opleidingsinstituut.

Metropoliet Nicolas Antiba zei tegen het Zwitserse persagentschap cath.ch dat de studenten uit verschillende oosterse kerken komen, ..

