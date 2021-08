Voorzitter Passiespelen pauselijk onderscheiden

Wim Beurskens is benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Hij kreeg de pauselijke onderscheiding vooral voor zijn voorzitterschap van de Passiespelen Tegelen.

De Passiespelen worden opgevoerd in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Dit is een foto van de voorstelling uit 2015.

Roermond

De bezoekersaantallen van de aanvankelijk populaire Limburgse openluchtvoorstelling over het paasverhaal liepen eind vorige eeuw flink terug, maar onder het 33-jarige voorzitterschap van Wim Beurskens begonnen ze weer te stijgen. Mede daarom werd Beurskens (68) zondag benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door deken Jos Spee namens bisschop Harrie Smeets, tijdens een openluchtdienst in De Doolhof, het theater waar de Passiespelen ook worden opgevoerd. Op zijn website zegt Beurskens te geloven dat het toneelstuk nog veel mensen kan bereiken. ‘Met name de jongeren die zich niet kerkelijk en misschien zelfs niet religieus noemen.’ Beurskens had een eigen huisartspraktijk, rondde een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .