Vaticaanse topkardinaal prijst Chinese katholieken voor hun geloofsgetuigenis

Rome

Parolin zegt dat in een interview met een Italiaanse regionale nieuwssite. ‘We zijn nog steeds in dialoog’, zegt hij over de gesprekken met China die leidden tot een geheime overeenkomst tussen het Vaticaan en Peking over bisschopsbenoemingen in 2018.

Wel is de dialoog door de coronapandemie bemoeilijkt, maar Parolin hoopt dat er binnenkort weer een ontmoeting kan plaatsvinden ‘om de vele andere kwesties die op tafel liggen en die het leven van de katholieke kerk in China betreffen’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .