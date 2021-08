Envelop met drie kogels voor paus Franciscus onderschept

Een aan paus Franciscus geadresseerde brief met drie kogels is onderschept door medewerkers van het distributiecentrum van de Italiaanse posterijen in Milaan.

Milaan

De vanuit Frankrijk verstuurde envelop was geschreven in een moeilijk te ontcijferen handschrift. ‘De paus, Vaticaanstad, Sint-Pietersplein’, stond er op de voorkant van de envelop, waarop geen afzender stond vermeld.

Het hoofd van het distributiecentrum in een buitenwijk van Milaan verwittigde de politie midden in de nacht over de vondst. De envelop met de 9 millimeter-kogels, volgens Italiaanse media waarschijnlijk bestemd voor een pistool, is aan de Milanese politie overhandigd. Deze begon gelijk met onderzoek naar de herkomst.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA kreeg de politie echter snel een verdachte in het vizier. Deze zou in het verleden meerdere brieven naar het Vaticaan hebben gestuurd. De Vaticaanse gendarmer..

