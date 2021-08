Sterrenkundige Ewine van Dishoeck wordt raadgever Vaticaan

Het Vaticaan maakte haar benoeming bekend. Van Dishoeck (66) is momenteel hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde scheikunde aan diezelfde universiteit, waar ze ook promoveerde. Eerder gaf ze les op de prestigieuze universiteiten Harvard en Princeton. In 1995 werd ze hoogleraar astronomie in Leiden. Sinds 2018 is ze erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.

De Pauselijke Academie van Wetenschappen is opgericht in 1603 en wil de beste en belangrijkste wetenschappers samenbrengen. De Academie beoogt de studie van wiskunde, natuurkunde en natuurwetenschappen te bevorderen. De paus kiest de leden zelf, ongeacht nationaliteit en religieuze overtuiging. Eerder was de Britse natuurk..

