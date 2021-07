Het probleem van de tridentijnse mis is een typisch westers probleem van een kleine minderheid gelovigen

Paus Franciscus greep vorige week hard in bij de ‘ tridentijnse mis ’. De viering van deze laat-middeleeuwse liturgie was door zijn voorganger Benedictus XVI vrijgegeven, maar wordt nu sterk beperkt. De kritiek uit traditionalistische en conservatieve hoek op het besluit van Franciscus was niet mals, maar het aantal geproduceerde mediale decibellen loopt uit de pas met de omvang van het probleem.

Amersfoort

Katholieken kunnen het over het algemeen heel goed met elkaar oneens zijn. Dat is ook de reden waarom de boel, in tegenstelling tot het wereldwijde protestantisme, door de eeuwen heen zo indrukwekkend bij elkaar blijft. Maar als katholieken elkaar op de kast willen krijgen, dan is kritiek op de liturgie de meest aangewezen methode.

Het enige schismaatje van de 20e eeuw betrof de Piusbroederschap. Deze beweging - in 1970 door de Franse aartsbisschop Marcel Lefèbvre in Zwitserland opgericht - bekritiseerde verschillende besluiten van het vernieuwende Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965): godsdienstvrijheid, oecumene, interreligieuze dialoog, de meer geïntegreerde plaats van de paus binnen het bisschoppencollege. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .