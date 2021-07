Kardinaal Marx sluit nieuwe ontslagaanvraag aan paus niet uit

De kardinaal-aartsbisschop van München, Reinhard Marx, sluit niet uit dat hij in de toekomst opnieuw zijn ontslag aan de paus zal aanbieden. Afgelopen juni wilde hij terugtreden omdat hij voor de seksuele misbruikschandalen in de kerk persoonlijk en symbolisch verantwoordelijkheid wilde nemen. Paus Franciscus weigerde toen zijn ontslagaanvraag.

München

Marx (67) schrijft dat in een herderlijke brief aan de gelovigen in het aartsbisdom dat dit weekend in alle kerken wordt voorgelezen. Daarin laat Marx allereerst weten dat hij de herbevestiging van zijn taak als aartsbisschop door Franciscus ‘met grote bereidheid’ accepteert.

‘Wanneer zich een nieuwe situatie voordoet of er veranderde omstandigheden komen die mijn dienst fundamenteel ter discussie stellen, zal ik overwegen of ik niet opnieuw het gesprek met de Heilige Vader moet zoeken’, schrijft hij echter eveneens. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop Marx met seksueel misbruik in zijn tijd als bisschop van Trier, tussen 2002 en 2008, is omgegaan. Een zelfde soort studie naar het aartsbisd..

