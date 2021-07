Nieuwe bedevaartorganisatie wil kerkelijk leven nieuwe impuls geven

Nederlands oudste rooms-katholieke bedevaartorganisatie, de VNB , legde in november na 138 jaar het loodje. Oud-medewerkers richten nu een nieuwe bedevaartorganisatie op. Christoffel Reizen is genoemd naar de legendarische Sint-Christoffel, wiens naam letterlijk ‘Christusdrager’ betekent. Zaterdag wordt de internetsite gelanceerd. Mede-oprichter Jos van Bussel (62) werkte 26 jaar voor de VNB en ziet dankzij pelgrimages nieuwe kansen voor de kerk.

‘s-Hertogenbosch

Afgelopen november leek het erop dat het Huis van de Pelgrim in Maastricht voortaan alle Nederlandse bedevaarten zou organiseren. Waarom organiseert u nu toch een concurrent ernaast?

‘Ik ben samen met mede-oprichter Jan Wevers sinds meerdere maanden betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van de VNB. Zo hebben we contact gehad met meer dan honderd lokale groepen door het hele land. In die contacten horen we geregeld dat de cultuurverschillen tussen Limburg en de rest van Nederland niet altijd gemakkelijk te overbruggen zijn. Daarom willen we nu een alternatief aanbieden zodat iedere pelgrim, parochie of bisdom iets te kiezen heeft. De Nederlandse bisschoppenconferentie zegt dat ze het Huis van de Pelgr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .