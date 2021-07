Secretaris-generaal van Amerikaanse bisschoppen stapt op na openbaring Grindr-gebruik

Washington

De rooms-katholieke priester Jeffrey Burrill was nog maar acht maanden secretaris-generaal van de Amerikaanse bisschoppenconferentie. Hij trad dinsdag ‘op eigen verzoek’ en tot aller verrassing terug. Er werd toen gewezen op een aanstaande publicatie over zijn privéleven, maar pas woensdag werd duidelijk wat er echt aan de hand was.

De in januari 2021 opgerichte katholieke nieuwssite The Pillar had Burrill met haar bevindingen geconfronteerd: zijn mobiele telefoon bevatte de homo-dating-app Grindr en via locatieherkenning kon men terughalen dat de priester meermaals en in verschillende steden gaybars had bezocht.

The Pillar zegt gevonden te hebben dat de app Grindr ‘bijna dagelijks gedurende perioden in 2..

