Paus grijpt in bij liturgische strijd

Paus Franciscus draait een omstreden besluit van zijn voorganger Benedictus XVI uit 2007 weer terug. Hij heeft de mogelijkheid om de eucharistie volgens de regels van voor het Tweede Vaticaans Concilie te vieren ingrijpend beperkt. De viering van deze ‘Tridentijnse mis’ is per direct een tot uitsterven gedoemde uitzondering geworden.

Een Tridentijnse mis in Rome. De paus legt de viering ervan aan banden.

Vaticaanstad

Franciscus citeert de kritiek van Benedictus XVI op ‘liturgisch misbruik’ op de progressieve flank van de kerk, waar eigenhandig zaken uit de liturgische voorschriften worden toegevoegd of weggelaten. Maar hij ziet dat op de uiterste rechterflank van de kerk door een minuscule minderheid van de katholieken misbruik van de liturgie wordt gemaakt om er een ideologische strijd mee te voeren. Hij zag een binnenkerkelijke, traditionalistische parallelkerk ontstaan die de eenheid van de kerk in gevaar bracht. Dat blijkt uit een vrijdag door Franciscus gepubliceerd ‘motu proprio’, een pauselijk besluit dat hij nam na in 2020 alle bisschoppenconferenties ter wereld te hebben geraadpleegd.

In juli 2007 verruimde Benedictus XVI juist..

