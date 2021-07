Maria is ongetwijfeld een menselijke oerbehoefte aan een hemelse moeder

‘Ik vind het prima wanneer Maria verschijnt, maar níét in mijn bisdom.’ Die uitspraak van een voormalige bisschop van Rotterdam kon kardinaal Simonis altijd aan het schaterlachen krijgen. Terwijl de kardinaal toch bekendstond als een groot fan van de Heilige Maagd. De kerk biedt veel fröbelruimte voor mariale devotie, maar is zich ook bewust van ongewenste bijverschijnselen, waaronder een lange reeks aan ongeautoriseerde verschijningen, dubieuze boodschappen en huilende beelden. In de taal van deze tijd zou je zeggen dat Maria een grote aantrekkingskracht op kerkelijke wappies heeft.

Ook bestaat er een voortdurende discussie tussen ‘rekkelijken en preciezen’, waarbij de eersten proberen de positie van Maria nog wat te ‘upgraden’. De..