Politiemannen in priesterkleding rollen criminele bende in kardinalenkledij op

Rome

De vijf bedriegers werden door de politie op heterdaad betrapt in de basiliek Santa Maria degli Angeli e dei Martiri vlak bij het Romeinse treinstation Termini. De carabinieri hadden hun politie-uniform voor de gelegenheid ingeruild voor priestersoutanes. De Italiaanse politie hield de mannen, die zich geheel volgens kerkelijk gebruik ‘Don Luca’ of ‘Don Guseppe’ lieten noemen, al sinds 2018 in de gaten.

De criminelen, alle tussen de 58 en 75 jaar, kwamen dagelijks in een bar in een buitenwijk van Rome bij elkaar. In kranten zochten ze naar ondernemers in financiële moeilijkheden, het liefst uit het Noorden van Italië. Ze deden zich voor als kardinalen en beloofden hun slachtoffers gunstige leningen van de Vaticaanse bank. Of..

