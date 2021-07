Canada: opnieuw 160 graven van inheemse kinderen gevonden

Ottawa

‘We weten dat te veel van onze broeders en zusters nooit zijn teruggekomen van Kuper Island’, zei een woordvoerder van de inheemse bevolking. Het internaat werd in 1889 opgericht en in 1896 uit protest door de kinderen in brand gestoken, maar werd pas in 1975 door de Canadese overheid gesloten.

Eerder werden op terreinen van drie andere internaten in totaal meer dan duizend anonieme graven gevonden. Paus Franciscus zal in de herfst gedurende meerdere dagen een delegatie van de Canadese inheemse bevolking ontvangen. <

