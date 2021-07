Hulpbisschop van Aken veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijk

Keulen

In totaal ging het om 143.000 euro die de hulpbisschop van de inmiddels overleden vrouw uit Kerpen in vier overboekingen naar zijn eigen bankrekening over had gemaakt. De vrome vrouw, die net als de geestelijke verbonden was met lokale, niet erkende Mariaverschijningen, had de geestelijke de volmacht over haar bankrekening gegeven.

Over het in 2017 overgemaakte bedrag van 15.000 euro nam de rechter de bisschop niet kwalijk: de vrouw schonk immers regelmatig grote bedragen aan de kerk.

De hulpbisschop was om onbekende ‘gezondheidsredenen’ niet aanwezig bij het proces en de uitspraak. Hij verklaarde via zijn advocaat dat de vrouw het geld had geschonken als tegenprestatie voor een mondeling toegezegd, levenslang durend ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .