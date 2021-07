Paus Franciscus weer terug in Vaticaan na ontslag uit ziekenhuis

Paus Franciscus heeft woensdag na elf dagen het Gemelli-ziekenhuis in het noorden van Rome verlaten. Daar was hij opgenomen wegens een dikke darmoperatie.

Paus Franciscus in de donkerblauwe Ford waarmee hij het Gemelli-ziekenhuis in Rome verlaat.Â

Rome

Vlak na half elf verliet de 84-jarige paus in een donkerblauwe Ford het ziekenhuis.



Verpleegsters van het Gemelli-ziekenhuis hebben een spandoek opgehangen uit het raam terwijl Franciscus het ziekenhuis verlaat: ‘Ciao Francesco, we moeten met je praten, we houden van je’. Beeld: afp / Filippo Monteforte

Voordat hij echter terugkeerde naar het Vaticaan reed hij om via de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore om er te danken voor zijn herstel en te bidden voor alle zieken. ‘In het bijzonder voor hen die hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis ontmoet heeft’, voegde de woordvoerder van het Vaticaan er aan toe.

Paus Franciscus in gebed in de Santa Maria Maggiore vlak na zijn ontslag uit het ziekenhuis. Beeld: afp / Vatican Me..

