Franciscanen kiezen Italiaan tot 121e opvolger van Franciscus van Assisi

Rome

De 116 vlak buiten Rome verzamelde franciscanen uit de hele wereld kozen Fusarelli dinsdag tot hoofd van de wereldwijde orde die 13.000 leden telt. Hij is de opvolger van de Amerikaan Michael Perry die zijn termijn van zes jaar heeft volgemaakt.

Fusarelli was drie jaar pastoraal actief in de kerk van San Francesco in de Romeinse wijk Trastevere die erg actief is in de opvang van migranten en armen. Daarvoor werkte hij een jaar in de plaats Amatrice die getroffen was door een hevige aardbeving.

Paus Franciscus heeft Fusarelli per telegram gefeliciteerd. <

