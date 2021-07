Duitse katholieken willen duidelijkheid van Rome: schisma of niet?

De Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland praat momenteel tijdens de door bisschoppen en leken georganiseerde ‘Synodale Weg’ vrijmoedig over heikele thema’s. Voor sommige katholieken gaat dat veel te ver. Zij hebben Rome via een zogenaamd ‘dubium’ gevraagd te verhelderen of er sprake is van een schisma.