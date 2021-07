Amerikaanse priester trouwt drie dagen na zijn pensioen met secretaresse

Palm Beach

‘Vanwege onze leeftijd, vanwege onze gezondheid, en in het bijzonder omdat we van elkaar houden hebben we besloten de trouwdatum te vervroegen’, zei de rooms-katholieke priester. Hij (75) en zijn geliefde (72) hadden na de pensionering eerst een jarenlang durende procedure van terugkeer naar de lekenstaat willen starten, maar daarvan hebben ze nu toch afgezien.

Lincoln was dertig jaar priester en twintig jaar pastoor in Palm Beach. Hij gold als zeer geliefd en vooraanstaand en mocht de eretitel ‘monseigneur’ dragen. De bisschop van San Bernardino heeft hem per direct verboden nog priesterlijke taken uit te oefenen.

‘We houden van elkaar en willen niet meer alleen zijn’, zei Lincoln. Maar er was volgens hem tot dusver no..

