Na het Vaticaan keren ook wetenschappers zich tegen Italiaanse ‘anti-discriminatiewet’

Het Vaticaan had zich al kritisch uitgelaten over een Italiaans wetsvoorstel dat discriminatie van LHBT’ers verbiedt. Nu hebben ook zo’n driehonderd wetenschappers van verschillende Italiaanse universiteiten zich tegen het plan gekeerd.

Rome

Volgens de hoogleraren en universitaire docenten bevat het wetsvoorstel, dat momenteel in de Italiaanse Senaat ligt, te veel onhelderheid en interpretatieruimte. Wat er discriminerend en straks dus strafbaar is, wordt volgens de academici niet helder genoeg omschreven.

Dat schrijven ze in een open brief, waaruit zaterdag in verschillende Italiaanse media is gepubliceerd. De vrijheid van meningsuiting zou er bovendien te sterk door worden beperkt en zelfs het hebben van een afwijkende mening zou strafbaar kunnen worden. Ook zou het uitsluiten van kerkelijke ambten voor vrouwen bijvoorbeeld strafbaar kunnen worden en dat is in strijd met de godsdienstvrijheid.

De Italiaanse bisschoppen hadden eerder al kritisch gereageerd..

