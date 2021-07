Paus verschijnt voor het eerst sinds operatie in openbaar

Voor het eerst sinds zijn operatie een week geleden is paus Franciscus in het openbaar verschenen. De paus betrad een balkon van het Gemelli-ziekenhuis in Rome om het traditionele angelusgebed te bidden.

Rome

De paus zei dat hij blij was dat hij het angelusgebed kon uitspreken. ‘Ik heb diep in mij uw nabijheid en de steun van uw gebeden gevoeld. Ik dank u uit de grond van mijn hart’, zei hij tegen de honderden mensen die onder het balkon waren samengekomen. De paus stond op het balkon met enkele kinderen die ook als patiënt in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hij stond ongeveer 10 minuten op het balkon en leek nu en dan wat kortademig.

De kerkvader onderging vorige week zondag een geplande operatie in de medische en chirurgische faculteit van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Rome. Meerdere pausen werden hier in het verleden behandeld.

Darmziekte

De 84-jarige paus loopt sinds vrijdag weer zonder hulp en eet normaal. In de nacht van woensdag op donderdag had hij nog koorts, maar ook die was een dag later verdwenen. Hij is echter nog niet voldoende opgeknapt om terug te keren naar het Vaticaan.

Franciscus heeft de darmziekte diverticulitis, die veel voorkomt bij ouderen en tot pijn en koorts kan leiden. De aandoening leidt tot uitsteeksels in de darmwand die ontstoken kunnen raken.

In these days of being hospitalized, I have experienced how important good health care is, accessible to all. This precious benefit must not be lost which needs everyone's contribution. — Pope Francis (@Pontifex) July 11, 2021