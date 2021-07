Een Nederlandse biechtvader in een toeristische trekpleister in Rome

De Nederlandse dominicaan Tiemen Brouwer (76) woont sinds 29 jaar in Rome. Hij zit 24 uur per week in de biechtstoel van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore, waar buiten coronatijden dagelijks duizenden bezoekers in en uit gaan. Hij luistert er naar zondige en berouwvolle Romeinen, pelgrims en toeristen en schenkt hen vergeving.

Deze serie gaat over pastoraat op bijzondere plekken. De Nederlandse dominicaan Tiemen Brouwer is biechtvader in de pauselijke basiliek van de Santa Maria Maggiore in Rome. Pater Tiemen Brouwer O.P. in zijn biechtstoel in de Santa Maria Maggiore in Rome.

Rome

In 1992, toen Tiemen Brouwer 47 jaar was en al 22 jaar als priester in Nederland gewerkt had, kwam ineens het aanbod vanuit Rome om er deel te gaan uitmaken van de internationale communiteit van dominicaanse biechtvaders in de Santa Maria Maggiore. De orde der dominicanen verricht deze pastorale dienst op deze historische plek al sinds het jaar 1568.

‘Toen ik hier pas was zei ik tegen mijn collega’s: ‘Ik heb hier in één week meer biechtelingen gehad dan gedurende twintig jaar in Nederland’’, grinnikt Brouwer in zijn witte en warme dominicanenpij op een zomers terras vlakbij de basiliek.

Eerst moest hij de Italiaanse taal leren. ‘Ik ben daar thuis mee begonnen en later ben ik lessen gaan volgen op de talenschool van de z..

