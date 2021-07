Pausbezoek aan Noord-Korea in voorbereiding, maar uiterst onzeker

Seoel

Park Jie-won, hoofd van de Zuid-Koreaanse geheime dienst, zei dat tijdens een feestelijke eucharistieviering in het Zuid-Koreaanse Mokpo; bij die gelegenheid kreeg de Sanjeongdong-kerk de titel van basiliek. Hij riep de gelovigen op ‘te bidden dat de paus Pyongyang mag bezoeken en vrede mag brengen voor het Koreaans schiereiland’. Park Jie-won had in 2020 een beslissende rol in de organisatie van de historische topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jung Il en de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung.

De geestelijken die bij de plannen voor het pausbezoek zijn betrokken, zijn de aartsbisschop van Gwangju, Kim Hee-jong, en de pauselijke nuntius in Zuid-Korea, Alfred Xuereb. Deze vertrouweling van Franciscus wer..

