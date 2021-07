Vaticaans proces van de eeuw gaat meer over cultuur dan over geld

Op 27 juli staat een kardinaal terecht voor de civiele rechtbank van het Vaticaan. Samen met hem negen anderen. Het proces gaat over mogelijk ambtsmisbruik, verduistering en fraude bij aankoop van een luxe appartementencomplex in Londen, maar uiteindelijk gaat het over veel meer dan dat.

Vaticaanstad

Vier jaar is er door de Vaticaanse justitie aan gewerkt. Uiteindelijk ligt er een dossier van vijfhonderd pagina’s, zo meldde het Vaticaan afgelopen zaterdag.

De symboliek van wat er op 27 juli gaat gebeuren is nauwelijks te overschatten: voor het eerst in de geschiedenis van het Vaticaan oordeelt een civiele rechter die zelf geen geestelijke is over een kardinaal. En tegen alle Vaticaanse traditie in treedt niet een stoffige hoogleraar aan een rechtenfaculteit op als rechter, maar een gewiekste Italiaanse rechter die zijn sporen verdiende in de strijd tegen de Italiaanse maffia.

Het is ook voor het eerst dat een zaak wordt gestart dankzij alertheid van mensen binnen het Vaticaan zelf. Tot nu toe was het de trad..

