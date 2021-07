Indiase jezuïet en mensenrechtenactivist Stan Swamy (84) aan corona overleden

De 84-jarige jezuïet Stan Swamy is maandag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Indiase pater liep de covid-besmetting op in de gevangenis waar hij was opgesloten wegens zijn strijd voor de gediscrimineerde inheemse Indiase bevolking. Hij overleed voordat de rechter zich kon uitspreken over de rechtmatigheid van zijn gevangenneming.