Paus doet verplicht bliksembezoekje aan Hongarije van Viktor Orbán

Een kind houdt op het Sint-Pietersplein in Rome een papier omhoog met de tekst 'Leve de paus!' terwijl paus Franciscus na het Angelusgebed op zondag 4 juli zijn pastorale bezoek aan Slowakije en zijn aanwezigheid in Boedapest aankondigt.

Vaticaanstad

De paus maakte de reisplannen zondag tijdens het Angelusgebed officieel bekend. Het bezoek aan Hongarije staat in het teken van het 52e Internationaal Eucharistisch Congres dat de Rooms-Katholieke Kerk van 5 tot 12 september in Boedapest houdt.

Volgens ingewijden hebben de Hongaarse autoriteiten gepoogd de paus te bewegen meerdere steden in Hongarije te bezoeken, maar weigerde Franciscus dat. Hij zal slechts zijn opwachting maken tijdens de afsluitende eucharistieviering van het katholieke congres.

Hoewel nog niet officieel is bekendgemaakt of de paus in de coulissen ook Viktor Orbán zal ontmoetten, ontkende de Hongaarse bisschoppenconferentie een maand geleden stellig berichten in de pers dat zo’n ontmoeting do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .