Bisschop Harrie Smeets van Roermond ongeneeslijk ziek

Roermond

Dat meldt het bisdom Roermond op zijn website. Smeets, die in 2018 Frans Wiertz opvolgde als bisschop van het bisdom dat de provincie Limburg omvat, werd afgelopen mei in het Laurentiusziekenhuis opgenomen ‘met klachten die deden denken aan een herseninfarct’. Uit nader onderzoek in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+ bleek echter dat Smeets een hersentumor heeft.

De bisschop is ‘inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond’ en hij zal de komende maanden ‘zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden’. Smeets is ‘buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten’.

Smeets heeft voorafga..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .