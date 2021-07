Kardinaal Woelki sleept boulevardkrant Bild voor de rechter

Keulen

De kardinaal ligt onder kritiek wegens zijn behandeling van misbruikzaken door priesters in zijn bisdom. Zijn klacht betreft volgens de katholieke radiozender Domradio vijf artikelen die de krant de afgelopen weken publiceerde. Volgens het door de kardinaal in de arm genomen advocatenkantoor wil de krant ‘iemand met verzonnen leugens uit zijn ambt schrijven’.

Zo had een journalist van Bild geschreven over een misbruikbericht van een anonieme persoon dat in het aartsbisdom in een la zou zijn verdwenen. Het aartsbisdom had de journalist echter voorafgaand aan de publicatie laten weten dat het rapport juist aanleiding was geweest om de desbetreffende priester aan een psychologisch rapport te onderwerpen.

Daarnaast berichtte Bild over..

