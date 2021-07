Vaticaan heft Italiaanse religieuze beweging op

Het Vaticaan heeft de Italiaanse religieuze beweging ‘Movimento Apostolico’ per decreet opgeheven. De Mariaverschijningen die de stichteres zou hebben ontvangen, waren volgens een commissie niet echt en de beweging veroorzaakte verdeeldheid in de lokale kerk.

Rome

De beweging werd in 1979 opgericht in het Zuid-Italiaanse aartsbisdom Catanzaro-Squillace om catechese en evangelisatie te bevorderen en werd in 2001 officieel door de kerk erkend. De door de stichter, Maria Marino, ontvangen Mariaverschijningen ‘die aan de oprichting van de beweging ten grondslag lagen’, moeten echter volgens het Vaticaan ‘beschouwd worden als niet van bovennatuurlijke oorsprong’.

In een het besluit worden verder interne spanningen, financiële en leiderschapsproblemen en een ‘oppervlakkige doctrine’ als verdere redenen voor de opheffing genoemd. Het is het gevolg van een kerkelijk onderzoek dat in opdracht van het Vaticaan is uitgevoerd. Aartsbisschop Vincenzo Bertolone roept alle leden van de beweging op t..

