Kindergraven bij derde internaat

Crankbrook

Opnieuw zijn in Canada kindergraven gevonden bij een voormalig internaat in de provincie British Columbia. Bij een katholieke missieschool in de plaats Crankbrook werden 182 ongemarkeerde graven aangetroffen. De inheemse groepering Lower Kootney Band meldde dat uit radarbeelden zou blijken dat het gaat om kinderen van 7 tot 15 jaar. Het is de derde recente vondst. Bij een ander oud-internaat in Kamloops, ook in British Columbia, werden vorige maand de lichamen van 215 inheemse schoolkinderen ontdekt, wat een schokgolf in Canada teweegbracht. <

