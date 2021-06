Paus steunt homopastoraat van jezuïet James Martin

Paus Franciscus heeft in een persoonlijke brief zijn steun uitgesproken voor het lhbt-pastoraat van de beroemde Amerikaanse jezuïet James Martin en hem aangemoedigd ‘op dezelfde weg door te gaan’. De brief is te begrijpen als een reactie op een recent schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer waarin het zegenen van homorelaties wordt afgekeurd.

De Amerikaanse jezuïet James Martin tijdens een lezing in Ierland over de plaats van lhbt'ers in de Rooms-Katholieke Kerk.

Rome - New York

‘Onze hemelse Vader is elk van zijn kinderen met liefde nabij; zijn hart is open voor ieder van hen, want hij is een Vader’, schrijft Franciscus aan James Martin. Deze jezuïet schreef in 2017 een bestseller over de mogelijkheden van ontmoeting tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de lhbt-gemeenschap.

De paus stuurde zijn persoonlijke brief - handgeschreven in het Spaans, de moedertaal van Franciscus - in het kader van een groot Amerikaans online-congres over lhbt-pastoraat dat James Martin zaterdag organiseerde.

De nieuwsdienst van het Vaticaan maakte de inhoud als eerste bekend, waarna ook Martin zelf de brief op Twitter publiceerde. In september 2019 was hij bij paus Franciscus op privé-audiëntie, waar hij..

