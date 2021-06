Bisschoppen VS: geen nationale richtlijn over wie communie mag ontvangen

De rooms-katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten besloten twee weken geleden in overgrote meerderheid een document op te stellen over de vraag wie de communie mag ontvangen. Aanleiding was het feit Joe Biden als rooms-katholieke president geen pro-lifebeleid voert. Nu trappen de bisschoppen echter onverwacht op de rem.

Joe en Jill Biden na afloop van de mis in gesprek met de lokale pastoor in Wilmington, Delaware op zondag 19 juni. Biden gaat als rooms-katholiek elke zondag ter kerke.

New York

Er komt ‘geen nationale richtlijn om de communie aan politici te weigeren’, staat in een door de bisschoppenconferentie gepubliceerde verklaring. Het document dat in de herfst klaar moet zijn, gaat weliswaar over de ‘eucharistische waardigheid’ van katholieken die naar de mis gaan, maar heeft ‘geen verplichtend karakter’.

De bisschoppen zijn vooral bezorgd over het begrip van de eucharistie door katholieke gelovigen. ‘Elke katholiek, of hij nu wel of geen publieke functie uitoefent, is tot constante bekering geroepen’. Katholieken zijn verplicht ‘het menselijk leven, de menselijke waardigheid en andere fundamentele princ..

