Vaticaan doet onderzoek naar privé-secretaris van Johannes Paulus II

Warschau - Vaticaanstad

Het onderzoek wordt uitgevoerd een speciale commissie die wordt voorgezeten door de Italiaanse kardinaal Angelo Bagnasco. De commissie verbleef van 17 tot 26 juni in Polen voor gesprekken en archiefonderzoek.

Naar verluidt was de Poolse bisschoppenconferentie vooraf niet over het onderzoek geïnformeerd. Pas toen media erover berichtten bevestigde de pauselijke nuntiatuur in Warschau het bericht.

Volgens waarnemers is dat een teken dat men in Rome inmiddels weinig vertrouwen meer heeft in het Poolse episcopaat waarvan een deel weinig gemotiveerd lijkt om misbruikzaken uit het verleden op te helderen. De Poolse bisschoppen gaan bovendien in oktober op Ad Limina-bezoek, een verplicht vijfjaarlijks functi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .