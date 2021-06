Katholieke Bijbelstichting gaat Willibrordvertaling weer in eigen beheer uitgeven

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Breda gaat per 1 juli een aantal bijbeluitgaven op basis van de Willibrordvertaling weer zelf uitgeven.

Heerenveen-Breda

De afgelopen tien jaar verzorgde bijbeldrukker Royal Jongbloed uit Heerenveen diverse uitgaven van de Willibrordbijbel. De KBS, eigenaar van de vertaling, wil dat weer in eigen beheer doen. ‘De verandering heeft als reden dat het in de visie van de Katholieke Kerk van belang is dat er een eigen, aan de liturgie van de kerk gelieerde vertaling is, waarover zij zelf kan beschikken’, zegt bisschop Jan Liesen, voorzitter van het KBS-bestuur.

De organisatie gaat zich richten op het verspreiden van de standaardedities van de Bijbel in de Willibrordvertaling. Royal Jongbloed drukte enkele speciale uitgaven voor de KBS, zoals de Elisabethbijbel en de Overschrijfbijbel. Beide partijen trekke..

