Ecuador heeft primeur: vrouwen gewijd als acoliet

Een inheemse Amazonebewoner bij de bisschoppensynode over de Amazone in 2019 in Rome.Â

Quito

‘De versterking van de plaats van vrouwen en mannelijke leken in de kerk is een groot geschenk en een grote zegen’, vindt bisschop Rafael Cob van het bisdom Puyo. Hij stelde zondag drie vrouwen en twee mannen aan tot acoliet. Zij horen bij het inheemse Amazonevolk Kichwa.

Een acoliet heeft een levenslange aanstelling en verricht liturgische taken. In januari bepaalde paus Franciscus dat ook vrouwen dit lekenambt kunnen vervullen, evenals dat van lector. In mei stelde hij het nieuwe, levenslange lekenambt van catechist in. Maar aanstellingen bleven sindsdien uit, tot afgelopen zondag.

Volgens bisschop Cob wilde paus Franciscus ‘de vrouwelijke aanwezigheid aan het altaar institutioneel verankeren’.

