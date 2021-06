Pastoor steelt geld uit parochiekas en geeft het aan de armen

Hockenheim

‘Met de bedoeling behoeftigen te helpen, gebruikte hij volgens zijn eigen verklaring eerst privégeld, maar later ook financiële middelen van de pastorale eenheid’, schrijft het rooms-katholieke dekenaat op haar internetsite.

De in zijn parochie gewaardeerde pastoor Jürgen Grabetz uit Hockenheim - de Zuid-Duitse plaats waar ook het beroemde racecircuit gelegen is - noemt het achteraf ‘een reuzestommiteit’. Sinds 27 jaar was hij aan de verschillende parochies in en rond Hockenheim verbonden, de laatste tien jaar bovendien als deken - een coördinerende functie.

Maar de aartsbisschop van Freiburg, Stephan Burger, ontneemt hem volgens lokale media al zijn functies: het dekenschap per direct en zijn pastorale werk per eind september..

