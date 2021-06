Vaticaan keert zich tegen Italiaanse anti-discriminatiewet

Het Vaticaan heeft via diplomatieke kanalen geprotesteerd tegen een Italiaanse anti-discriminatiewet die momenteel ter goedkeuring in de Senaat ligt. Het Vaticaan wil onder meer dat katholieke scholen niet verplicht worden mee te doen met de jaarlijkse dag tegen homofobie en transfobie.

Deelnemers aan de Gay Pride in 2019 in Rome voor een afbeelding van de Sint-Pieter. Komend weekend wordt in Rome opnieuw een Gay Pride gehouden.

Rome

Dat blijkt uit een diplomatieke brief van het Vaticaanse Staatssecretariaat waaruit de krant Corriere della Sera citeerde. De nieuwe wet moet discriminatie en geweld tegen LHBT’ers, vrouwen en gehandicapten strafbaar.

Volgens het Vaticaan beperken echter delen van dit het wetsvoorstel ‘de in het concordaat gegarandeerde vrijheden van de katholieke kerk’. De brief is geschreven door aartsbisschop Paul Gallagher, de Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken, en werd enkele dagen geleden bij de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel in Rome bezorgd. Volgens Gallagher wordt het zo in de toekomst wellicht strafbaar om zich tegen homorechten uit te spreken.

Het is gebruikelijk dat het Vaticaan uitspraken over politieke za..

