Tilburg University gaat meer doen met katholieke identiteit

Het is niet zo dat de universiteit eerder niet bezig was met de katholieke identiteit, reageert hoofd communicatie Piet van Ierland. 'Dat zijn we altijd.'

Tilburg

Dat schrijft het Brabants Dagblad op basis van gesprekken met verschillende betrokkenen, waaronder rector magnificus Wim van de Donk. In het strategische plan voor de komende jaren, dat verschijnt in januari, worden de ideeën verder uitgewerkt. Van den Donk denkt dat de ‘tijd rijp is’ voor het aanboren van ‘een rijke traditie om van meer maatschappelijke betekenis te zijn’. De rector ziet een generatie die ‘heel erg geïnteresseerd is in maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken’. Waarschijnlijk betekent dit dat studenten die geen theologie studeren een aantal theologische vakken volgen.

