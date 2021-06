Amerikaanse bisschoppen willen Biden uitsluiten van communie

De rooms-katholieke bisschoppen in de Verenigde Staten gaan een nationale tekst opstellen waarin verhelderd wordt wie er te communie mag. Het verzoek daartoe komt van conservatieve bisschoppen omdat de praktiserend-katholieke president Joe Biden weigert abortus illegaal te maken.

De Amerikaanse president Joe Biden bezocht op 13 juni de rooms-katholieke mis in het Engelse Cornwall waar de topontmoeting van de G7 plaatsvond.Â

New York

Eerst was er discussie over de discussie. En toen volgde de discussie zelf. En toen de uitslag. En toen de discussie over de uitslag. Vele waarnemers zien door de bomen het bos niet meer, temeer omdat het Vaticaan zich er afgelopen mei tegenaan bemoeide en streng adviseerde geen nationale tekst te schrijven. Maar de meerderheid van de bisschoppen liet zich daar niets aan gelegen liggen.

Want, om met de uitslag te beginnen, 168 bisschoppen stemden voor het opstellen van een tekst over de ‘eucharistische coherentie’ - op te stellen door de leerstellige commissie van de bisschoppenconferentie - 55 bisschoppen stemden tegen en zes bisschoppen onthielden zich.

Een meer dan ruime meerderheid dus, zo ruim zelfs dat wanneer de te..

