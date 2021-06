De ontmoeting tussen Biden en Bergoglio die niet plaatsvond

Het Amerikaanse conservatief-katholieke media-imperium rond EWTN meldde vorige week dat Joe Biden dinsdag op bezoek zou gaan bij paus Franciscus. Niets bleek minder waar, ondanks opgevoerde ‘betrouwbare bronnen’. De reden van deze valse aankondiging heeft waarschijnlijk van doen met de strijd tussen de Amerikaanse bisschoppen over hun houding ten aanzien van Joe Biden.

New York - Rome

De Vaticaanjournalist van de in verschillende talen opererende Catholic News Agency (CNA), onderdeel van het media-imperium rond de televisiezender EWTN en het weekblad National Catholic Register, leek op 3 juni zo zeker van zijn zaak: op dinsdag 15 juni zou de katholieke Joe Biden tijdens zijn bezoek aan Europa een omweg maken om in Rome bij paus Franciscus op bezoek te gaan. Ergens ingeklemd tussen zijn bezoeken aan Brussel en Genève.

Enkele dagen later werd eraan toegevoegd dat hij ook aan de eucharistie zou deelnemen, die de paus elke ochtend in zijn privé-kapel viert. Nog weer enkele dagen later, op 14 juni, bevestigde CNA het bezoek aan Franciscus , maar meldde dat de paus geweigerd zou hebben dat Biden naar..

