Het Vaticaan geeft een rechthoekige euromunt uit

Voor het eerst in de geschiedenis geeft het Vaticaan een rechthoekige euromunt uit. Deze heeft een monetaire waarde van 25 euro en is gewijd aan de kunsternaar Caravaggio.

Vaticaanstad

De munt is van zilver en draagt een kleurenafbeelding op zich, een reproductie van het beroemde schilderij van de ‘Graflegging van Christus’ dat in 1603 of 1604 werd geschilderd als altaarstuk voor een familiekapel maar nu in de Vaticaanse musea hangt. In werkelijkheid is het twee bij drie meter groot.

De munt wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 450e geboortedag van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Merisi da Cravaggio die op 29 september 1571 in de provincie Bergamo werd geboren.

Het muntstuk kan vanaf 25 juni bij het Vaticaans Bureau voor Filatelie en Numismatiek worden gekocht als onderdeel van een set, samen met enkele andere munten en postzegels, voor de prijs van 139 euro.

Naast deze bijzondere rech..

